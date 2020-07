Noé Ramírez Chávez rinde protesta como Presidente Municipal de Tuxtepec

Comunicado

-Asume el cargo tras el fallecimiento del alcalde Fernando Bautista Dávila

-Aprueba Cabildo acciones urgentes para proteger y garantizar la salud de los tuxtepecanos ante el incremento de casos positivos y muertes por Covid-19

Tuxtepec, Oax.- Noé Ramírez Chávez protestó este sábado como Presidente Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, luego del lamentable deceso de quien fungiera como alcalde, Fernando Bautista Dávila; este día también el Cabildo tuxtepecano aprobó la aplicación de medidas urgentes para contrarrestar el crecimiento de contagios y muertes por Covid-19.

Contando con todas las medidas de prevención, la Sala de Expresidentes de Palacio Municipal se convirtió en el recinto oficial para que Noé Ramírez Chávez rindiera protesta como nuevo Presidente Municipal de Tuxtepec; en su primer mensaje como alcalde, se comprometió a honrar la memoria de Fernando Bautista Dávila de quien será recordado por el gran trabajo que desempeñó en apoyo de la gente, en especial de los más necesitados, así como a trabajar de manera conjunta y en armonía con quienes conforman el Cabildo y toda la estructura del Gobierno Municipal.

Cabe mencionar que Noé Ramírez Chávez se desempeñó en el pasado bienio como Tesorero Municipal y en este trienio fue Secretario Particular de la Presidencia y actualmente ocupaba el cargo de Director del Instituto Municipal de la Vivienda.

Tras la toma de protesta, el Cabildo tuxtepecano sesionó y aprobó la ampliación de las medidas urgentes y obligatorias para todos los habitantes del municipio de Tuxtepec, con el objetivo de evitar que continúen en ascenso los casos positivos y muertes de personas por contagio de Covid-19, dado que este municipio ocupa el segundo lugar en el estado en cuanto a contagios y el primero en letalidad.

Los acuerdos aprobados señalan que: del 20 de julio al 01 de agosto del presente año se cerrará el acceso a cualquier vehículo automotor en la zona centro de la ciudad en el polígono que comprende entre las avenidas Independencia y Libertad y las calles Melchor Ocampo y Miguel Hidalgo, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde; la supervisión del cumplimiento de protocolos sanitarios y de sana distancia emitidos por el Gobierno Federal, en establecimientos comerciales, dentro de los horarios de 6:00 de la mañana a 10 de la noche.

La instalación de filtros viales de supervisión en diferentes puntos de la ciudad dentro del polígono mencionado, para exhortar a la población a quedarse en casa, uso correcto del cubreboca y a mantener la sana distancia.

Acuerdos con el comercio informal para que labore, siempre que el semáforo de riesgo epidemiológico lo permita, de manera alternada el 50% cada día en un lapso que comprende del 20 de julio al 02 de agosto del presente año, así como con el comercio formal no esencial, para el cierre total de labores los días viernes, sábado y domingo.

El Cabildo tuxtepecano también dio su aprobación para la activación del Operativo “Quédate en Casa”, para exhortar a todas las personas, que circulan en calles o avenidas, que se concentran en mercados y comercios esenciales, a tomar las medidas de sana distancia y el Operativo “Difusión y Presencia COVID Tuxtepec”, con una intensa campaña de divulgación de las medidas preventivas del cuidado de la salud a través de las herramientas que tenga a su alcance, privilegiando el uso de las tecnologías de información.

El uso obligatorio del cubrebocas para todas las personas que transiten en calles, avenidas, espacios públicos, centros comerciales, mercados, establecimientos comerciales, instituciones públicas y privadas, así como transporte público, misma indicación para todos los servidores públicos de la Administración Municipal cuando se encuentren en funciones; cabe mencionar que las personas que incumplan esta disposición se harán acreedores a una multa de dos unidades de medidas de actualización, facultando para ello al juzgado municipal para su imposición.

Instruyen también el inicio de campañas de comunicación “El Color Tuxtepec”, que consiste en dar a conocer el semáforo de actividades esenciales y no esenciales, supervisión de medidas en los centros de trabajo, además de la promoción de medidas de salud y recomendaciones de nutrición; suspensión temporal de venta de bebidas alcohólicas, en todo tipo de comercios en el territorio de San Juan Bautista Tuxtepec, los días viernes, sábado y domingo, en el periodo que comprende del 24 de julio al 02 de agosto del 2020.

Además de que se hace un exhorto a las Autoridades Sanitarias, a reconsiderar que el color del semáforo epidemiológico, que se aplique al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, sea acorde a las condiciones propias en términos de salud que prevalecen en el municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario