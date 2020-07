No se detiene construcción de autopistas de Oaxaca a la Costa e Istmo

-Supervisan los avances de la construcción en los tramos Mitla – entronque Tehuantepec, el tramo 4 (del kilómetro 178 al término de la autopista en el 204) y el Túnel “Santa Martha” (ubicado en el kilómetro 172)

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de julio del 2020.- El Gobierno del Estado no se detiene en materia de infraestructura carretera, y este sábado se constataron los trabajos de construcción de las autopistas que conectarán a la ciudad de Oaxaca con las regiones de la Costa e Istmo y contribuirán en la reducción de tiempo para el traslado de personas y productos.

Con el firme compromiso de concluir la autopista Oaxaca- Istmo que contribuirá a detonar el desarrollo económico del sureste de México, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara, supervisaron los trabajos que se realizan en el subtramo Mitla – entronque Tehuantepec, en el kilómetro 169.3.

De esta manera constataron los trabajos de construcción en el entronque San Pedro y San Pablo Ayutla, en el kilómetro 80+100; así como la súper estructura del Viaducto 3 y 4 ubicado en Loma Larga, en el kilómetro 88.

Murat Hinojosa aseveró que este recorrido forma parte del seguimiento coordinado entre la Federación y el Gobierno de Oaxaca a los trabajos de las autopistas en la entidad.

Previamente, con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra), Javier Lazcano Vargas, acompañado del titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Jorge Nuño Lara, realizaron un recorrido de supervisión y verificación de los avances de obra en el tramo 4 (del kilómetro 178 al término de la autopista en el 204) y en el Túnel “Santa Martha” (ubicado en el kilómetro 172).

El titular de Sinfra destacó que en este recorrido se da continuidad a los proyectos del Mandatario Estatal a desarrollar en la entidad; ya que, a pesar de la pandemia, la instrucción es de seguir trabajando por el bienestar y crecimiento de Oaxaca, con la suma de esfuerzos y voluntades con la federación en beneficio de las familias oaxaqueñas, para lograr una mayor conectividad.

La autopista Oaxaca-Costa, cuenta con 104 kilómetros en total, iniciando en Barranca Larga, municipio de Ejutla de Crespo, al entronque “Ventanilla”, kilómetro 204 de Santa María Colotepec, intersección con la Carretera Federal 200.

De esta manera, el recorrido inició en el entronque “Ventanilla” ubicado en el kilómetro 204, lugar donde inicia la autopista, y la cual hace intersección con la Carretera Federal 200.

Posteriormente, se supervisó la aplicación de carpeta asfáltica en el kilómetro 200, así como la construcción del puente “La Pita”, en el kilómetro 197+300.

Asimismo, en un cuarto punto se constató los avances en la construcción del puente “Santa María Colotepec”, ubicado en el kilómetro 193, en el entronque con camino a Santa María Colotepec y la Carretera Federal 200; de ahí se trasladaron al kilómetro 183 donde supervisaron la construcción de carpeta asfáltica.

El recorrido también abarcó un sexto punto, en el kilómetro 178 + 260, inicio del “Tramo 4” kilómetro 178 + 000, donde se realiza la construcción de carpeta asfáltica terracería y pavimentos.

Finalmente, ambos funcionarios realizaron la verificación y supervisión de la construcción del Túnel “Santa Martha”, en el kilómetro 172 +360.

