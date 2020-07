La alegría y folclor inundarán los hogares oaxaqueños en la primera emisión del Lunes del Cerro

-Este lunes 20 de julio a las 10:00 horas se presentará la primera emisión del Lunes del Cerro

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de julio de 2020. La máxima fiesta de los oaxaqueños, La Guelaguetza, es la celebración racial más importante de latinoamericana, y este lunes 20 de julio a las 10:00 horas se presentará la primera emisión del Lunes del Cerro.

Derivado de la pandemia por COVID-19, este año la máxima fiesta folclórica será realizada de manera digital y podrá ser compartida a nivel mundial a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), así como de las redes sociales de las Secretarías de Economía (SE), Turismo (Sectur) y de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta).

Las delegaciones participantes inundarán de alegría, folclor y tradición los corazones de miles de personas que podrán disfrutar de la transmisión virtual desde la comodidad de sus hogares.

Este año, la máxima fiesta de los oaxaqueños trae consigo un mensaje de aliento y hermandad entre los pueblos oaxaqueños y el mundo, a través de un emotivo mensaje de la Diosa Centéotl, Lilia López Hernández, de Loma Bonita.

Durante esta primera emisión de La Guelaguetza: la fuerza de nuestra identidad, se apreciará la vestimenta y el penacho multicolor que caracteriza a los Danzantes de la Pluma de Teotitlán del Valle, seguidos de San Melchor Betaza, San Pedro Tapanatepec, Huautla de Jiménez, San Antonino Castillo Velasco, San Vicente Coatlán y San Pedro Amuzgos.

Mientras que San Juan Bautista Tuxtepec nos presentará uno de los bailables más ovacionados de esta fiesta, “Flor de Piña”, asimismo desde los hogares oaxaqueños se podrá corear la

Canción Mixteca que dará paso a la delegación de Huajuapan de León, también estarán los representantes de Santiago Llano Grande, Santo Domingo Tehuantepec, San Juan Cacahuatepec, cerrando con las Chinas Oaxaqueñas y su tradicional Jarabe del Valle.

La Guelaguetza se ha posicionado en el gusto de miles de personas que han podido disfrutarla, pero también ha servido para dar a conocer la cultura, música y tradiciones de Oaxaca a todo el mundo.

Esperando tiempos mejores para que en próximos años las y los oaxaqueños y personas de todo el mundo puedan asistir a disfrutar esta fiesta folclórica en el Cerro de las Azucenas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario