Gobierno de Oaxaca refuerza acciones de mitigación de contagios por COVID-19 en el Istmo y Cuenca del Papaloapan

-El Gobernador informó que ambas regiones presentan un incremento considerable de contagios por el coronavirus

-Iniciará a partir de este lunes 20 de julio, un periodo de aislamiento voluntario de 10 días en los municipios de estas regiones; así como tareas de contención y mitigación y uso obligatorio de cubrebocas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de julio de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que de acuerdo con datos de las autoridades sanitarias del Gobierno Federal, las regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, en las dos últimas semanas han incrementado considerablemente el nivel de contagios y defunciones a causa del COVID-19.

“Ha sido pública y notoria la conducta de algunos ciudadanos que, contra todo principio de preservación de la salud y la vida, han participado en todo tipo de celebraciones y concentraciones públicas”, expresó el Mandatario.

Por lo anterior, Murat Hinojosa expuso que con pleno respeto a la autonomía municipal y en coordinación estrecha con el Gobierno Federal, así como con las presidentas y presidentes municipales de estas dos regiones, se ha determinado la aplicación de medidas que entrarán en vigor a partir de este lunes 20 de julio.

1.- Iniciará un confinamiento voluntario de 10 días a partir del primer minuto de mañana y hasta el último minuto del miércoles 29 de este mismo mes, con el fin de revertir la ola de contagios.

2.- Se designaron enlaces del Gobierno del Estado para coordinar con la Federación y las autoridades municipales, acciones urgentes de contención y mitigación en la Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec.

3.-El cubrebocas seguirá siendo de uso obligatorio en todo el estado, sin embargo, en los municipios del Istmo y la Cuenca habrá vigilancia particular para su portación.

El Gobernador subrayó que a pesar que hay una disminución de contagios en la región de Valles Centrales, es importante que las y los ciudadanos no “relajen las medidas de prevención”, toda vez que “esta enfermedad existe, está entre nosotros y no tiene cura”, enfatizó.

Asimismo, a nombre del Pueblo y Gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat expresó su reconocimiento y agradecimiento a las y los trabajadores del sector Salud, quienes no han dejado de trabajar un solo minuto por la preservación de la vida de las y los oaxaqueños.

“Las y los oaxaqueños somos un pueblo guerrero y solidario. Y de esta, solo hay una forma de salir: unidos, creando las mejores oportunidades para construir el Oaxaca que nos permita seguir creciendo como la gran familia que somos”, finalizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario