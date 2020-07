Registran SSO 223 casos nuevos, suman 8 mil 374 acumulados a COVID-19 y 809 decesos

-Debemos reducir la movilidad para evitar el incremento de casos y decesos

-Evitar salir si no es necesario y si lo haces usa cubrebocas, aplica la sana distancia y lávate las manos con agua y jabón

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que este 17 de julio, se han confirmado ocho mil 374 casos confirmados a COVID-19 en la entidad, que suman 223 casos nuevos.

Agregó que se han notificado 13 mil 333 casos, de los cuales tres mil 936 han sido negativos, mil 023 son casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, siete mil 069 se han recuperado y lamentablemente hoy se registran 25 decesos, que suman 809; hay 496 casos activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra cinco mil 466 casos y 419 defunciones, Tuxtepec mil 214 casos y 177 fallecimientos, Istmo 748 y 107 decesos, Mixteca 459 y 49 defunciones, Costa 334 y 30 muertes y la Sierra 153 y 27 defunciones.

Azamar Cruz dijo que de los 223 casos nuevos registrados al corte epidemiológico del día de hoy, se ubican en 34 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 62, San Juan Bautista Tuxtepec con 23, Santa Cruz Xoxocotlán 16, Santa María Atzompa nueve, San Jacinto Amilpas y Ejutla de Crespo ocho cada uno, San Miguel Soyaltepec siete, y el resto seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno.

De los ocho mil 374 casos confirmados en la entidad, el grupo de edad de 25 a 44 años registra tres mil 867, el de 50 a 59 con mil 418, y el de 65 y más años mil 034, entre otros. Por sexo cuatro mil 624 son hombres y tres mil 750 son mujeres; por tipo de atención dos mil nueve fueron hospitalizados y seis mil 365 ambulatorios.

Los SSO han atendido cinco mil 649 casos, el IMSS régimen ordinario mil 577, el ISSSTE 494, IMSS Bienestar 303, Sedena 165, Semar 74, Pemex 65 y 47 otras instituciones del sector. Se han contagiado 489 médicos, 631 personal de enfermería y 431 otros trabajadores del sector.

De los 496 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 262, Tuxtepec 122, Mixteca 44, Istmo 33, Costa 30 y la Sierra cinco casos activos.

Añadió que de las 809 defunciones sigue siendo el grupo de edad de 65 y mas años el más afectado con 340, el de 50 a 59 con 203 y el de 60 a 64 con 108, las comorbilidades siguen siendo la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. 518 son hombres y 291 mujeres.

Hay una ocupación hospitalaria global es del 45.6%, que se encuentra distribuido de la siguiente manera: los SSO con un 37.7%, el HRAEO 64.5%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, Sedena 44.5%, ISSSTE 53.3%, IMSS ordinario 49.7%, IMSS Bienestar 22.6%, Pemex 100% y Semar 73.3%.

El funcionario dijo que se pueden comunicar a los números telefónicos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y 951 297 5741, ante la presencia de cualquier síntoma como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto.

Finalmente, Azamar Cruz recordó a toda la población que la pandemia no ha terminado. “Hacemos un llamado a respetar y seguir las indicaciones otorgadas por los Servicios de Salud de Oaxaca, ya que es de vital importancia realizar las acciones del lavado correcto de manos, uso de cubrebocas, utilización de gel antibacterial en la medida de lo posible, continuar con las acciones de sana distancia y evitar salir si no es necesario, la contingencia aún continua y el riesgo de contagio es alto, quédate en casa”, puntualizó.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario