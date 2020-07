Principios y postulados de Benito Juárez, guías de la función pública del Gobierno de Oaxaca: AMH

-Conmemoran 148 Aniversario Luctuoso del Licenciado Benito Juárez García en Palacio Nacional

Comunicado

Ciudad de México. 18 de julio de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa asistió a la ceremonia con motivo del 148 Aniversario Luctuoso del Licenciado Benito Juárez García, encabezado en Palacio Nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Previo a este acto, el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal aseveró que el ideario, las convicciones, principios y el ejemplo del Benemérito de las Américas, viven cotidianamente entre las y los oaxaqueños, toda vez que la historia, el presente y el destino de México no se pueden explicar sin la fecunda obra que realizó en vida.

“En Oaxaca lo honramos todos los días siguiendo sus principios y postulados”, afirmó el Mandatario Estatal, al tiempo de señalar que el legado del Patricio de Guelatao vive en la honradez, en la austeridad y en la dignidad del renovado ejercicio de la función pública.

Murat Hinojosa expreso que en estos tiempos tan complicados que le ha tocado vivir a las y los mexicanos, no hay que perder del horizonte el ideario de Benito Juárez, ya que los grandes desafíos de México demandan referentes, luces e inspiración.

Durante la ceremonia conmemorativa en los Patios Marianos, se rememoró el legado del prócer oaxaqueño a lo largo de su prolífica existencia que lo ha llevado a ser considerado el liberador, fundador de las instituciones, impulsor del estado laico como garante del pensamiento, reformador, educador y defensor de la República.

En el discurso oficial, a cargo del secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, se expresó que a 148 años de la muerte de Benito Juárez, los valores cívicos que cimentó el Benemérito de las Américas, rigen al Gobierno de México, bajo la consigna cotidiana del quehacer público a favor de las y los mexicanos.

En este sentido, aseveró que a pesar de las difíciles situaciones a las que se ha enfrentado el país, incluyendo la permanente debacle económica auspiciada por la deshonestidad y la ambición, “la enorme mayoría de los mexicanos no perdieron en el siglo XIX, ni perderemos en el siglo XXI la esperanza”, dijo.

De esta manera, aseveró que al igual que le ocurrió al liberalismo mexicano del siglo XIX, hoy el objetivo es recuperar para las nuevas generaciones “una patria en camino a la prosperidad, amando y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad, como nos lo confió Don Benito Juárez, al concluir su discurso del triunfo de la República el 15 de julio de 1867”, finalizó.

Al acto también asistieron la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente municipal de Guelatao, Federico Hernández Ramírez; así como integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de México.

