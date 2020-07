Gobierno de Amilpas, brinda atención médica personalizada a domicilio

-En atención a su población, otorga medicamentos, consulta médica general y de nutrición gratis.

Oaxaca, Oaxaca.- Son pocos los Gobiernos Municipales que realizan trabajo en pro de la salud de sus habitantes, por esta razón el Gobierno Municipal de San Jacinto Amilpas ha destacado, gracias al liderazgo y visión de la Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño.

Hoy en día el Gobierno Municipal de San Jacinto Amilpas es un referente de trabajo continuo, pero sobretodo un Gobierno que se ocupa por atender personalmente las necesidades de sus habitantes, en este sentido La Presidenta Municipal Lic.Yolanda Santos Montaño propone y supervisa la creación de programas que beneficien a toda la población de su municipio, logrando posicionar a la Direccion de Salud Municipal como uno de los mejores programas de Salud en la historia de la localidad.

Por ello la Dirección de Salud lleva más de 3 meses aplicando el programa de “Atención médica personalizada a domicilio gratis” con el objetivo de atender a cada ciudadano que lo requiera y esto, para que eviten salir de su casa eliminando el riesgo de contagio por cualquier enfermedad.

Debido a la gran solicitud de habitantes interesados en el servicio, se realizó un programa multifuncional que se complementa con “Nutrición en tu casa” y entrega de medicamentos gratis.

Nutrición en tu casa consiste en atender a pacientes de cualquier edad que padezcan de -Hipertensión Arterial.

-Diabetes Mellitus

-Sobrepeso u obesidad.

-Nefropatia.

-Anemia.

-Desnutrición.

-Cancer.

y todas las enfermedades que necesiten un programa de alimentación nutricional.

Con la finalidad de mantener estable la salud de las personas y así disminuir el impacto que puede tener la contigencia por Covid-19 en su sistema inmunológico, este programa es atendido por la Nutrióloga Josefina Ricardez Martínez.

Quién nos comentó: “Mi objetivo como licenciada en nutrición es para apoyar a los ciudadanos del municipio de San Jacinto Amilpas, teniendo como ejes; disminuir y controlar las enfermedades crónico degenerativas como lo son: diabetes, hipertencion, dislipidemia y cardíacas, a través de reeducar a las personas sobre una alimentación, sana y equilibrada, ya que estás personas son las más vulnerables ante está pandemia por covid-19.

Hasta el momento hay 25 beneficiarios directos y 100 beneficiarios indirectos quienes forman parte de su núcleo familiar, pues al ver el cambio positivo en la salud de su familiar, han adoptado un mejor plan nutricional y han mejorando su estilo de vida.

El rango de edad de los beneficiados es de todas las edades, se han recibido más solicitudes de las colonias: Granjas y Huertos, Casco Municipal, Santa Cruz pero se han atendido a habitantes de las 14 colonias y 2 fraccionamientos, con un horario de 9:00 AM hasta las 5:00 pm, pasa acceder a este beneficio deben de solicitar el programa al número: 9514404733.

Al mismo tiempo el Dr. Randy Ruiz Reyna quién además es el Director de Salud Municipal, desde hace 4 meses realiza la entrega de medicamentos gratis a domicilio, con previa valoración y receta médica se otorgan medicamentos para el colesterol, triglicéridos, artritis, hipertensión, diabetes y más enfermedades evitando que los habitantes acudan a un hospital o farmacia de esta forma se elimina el riesgo de contagio.

Hasta la fecha se han otorgado a más de 100 pacientes medicinas grátis esto también ayuda al tratamiento adecuado y específico para cada habitante.

En estás visitas a domicilio se realiza la entrevista, historia clínica, exploración y valoración médica clínica que consiste en realizar su historial clínico, toma de signos vitales, cómo son presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, reflejos pupilares y ostotendinosos así como medición de talla, índice de masa corporal y plicometria.

El Director de Salud aseveró que el objetivo primordial de la entrega de medicamentos es el apoyo a la economía familiar y a su salud ya que en estos tiempos de crisis de salud y económica nosotros como administración jugamos un papel importante para apoyar y disminuir los impactos negativos de nuestros ciudadanos.

Es así como “Nutrición en tu Casa” dirigido por la Dirección de Salud realiza de acuerdo a a las necesidades de cada paciente un plan alimenticio específico, que ayuda a disminuir sus problemas de salud y además beneficia a las personas más vulnerables.

En entrevista y para finalizar la Presidenta Municipal Lic. Yolanda Santos Montaño argumentó que está actividad no solo se realizará en tiempos de pandemia, sino será una actividad constante que se seguirá haciendo en todas las colonias de nuestro municipio a cargo del Director de Salud y de la Nutrióloga de nuestro Ayuntamiento, ayudando a cualquier persona que lo requiera, ya que es importante que estando sanos o con alguna enfermedad saber alimentarce de forma correcta, pues el objetivo es mejorar la calidad de vida de todo el municipio, añadió que seguirá implementando programas y realizando actividades que ayuden al bienestar de los diferentes sectores del Municipio.

