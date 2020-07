Comparecerán ante probable corrupción en dependencias del Gobierno de Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción convocó a comparecer a los integrantes del Comité Coordinador de este sistema, para que informen de manera pormenorizada sobre su actuación ante denuncias de posibles actos de corrupción, cometidos por dependencias del Gobierno del Estado.

El acuerdo se da en seguimiento a una serie de exhortos emitidos por el Congreso, así como denuncias públicas en medios de comunicación y denuncias formales presentadas en días recientes, por el probable desvío de recursos a través de la contratación de empresas fantasma para infraestructura.

El Diputado de Morena, Fredie Delfín Avendaño, quien preside esta Comisión legislativa, informó que será el lunes 27 de julio a las 10:00 horas, cuando se de cita a las y los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

En el contexto de la epidemia del virus COVID-19 y las reactivación económica, son al menos siete las instituciones involucradas: la Secretaría de Salud (SSO), la Secretaría de las Infraestructuras de Oaxaca (SINFRA), la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), la Comisión Estatal del Agua (CEA), Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) y la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Cabe señalar que, ante las denuncias públicas, el Congreso del Estado ha emitido distintos exhortos dirigidos al Organo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado (SCTG), al Comité de Participación Ciudadana (CPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCCO), para que actúen de conformidad con sus facultades y competencia.

A pesar de lo anterior, menciona el acuerdo de la Comisión, dichas instancias integrantes del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no se han posicionado y mucho menos han dado a conocer, tanto a la ciudadanía como a esta Legislatura, los avances en las investigaciones.

El Comité Coordinador que comparecerá está integrado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y Presidente del Comité Coordinador, Gaspar Jiménez Triste; el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado, José Ángel Díaz Navarro; el titular del órgano Superior de Fiscalización del Estado, Guillermo Megchún.

También lo integran, el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez; la titular del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, María Antonieta Velásquez Chagoya; el titular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Manuel Velasco Alcántara; y el representante del Consejo de la Judicatura del Estado, el Magistrado Alfredo Lagunas.

