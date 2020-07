Por contingencia, Pedro Lezama egresa de hospital para continuar recuperación en casa

–Por primera vez en más de ocho meses de estancia en hospitales, recibe de forma directa la luz del sol

Yuri Sosa



Debido a la alta demanda de casos Covid en la Unidades Médicas e Alta Especialidad del IMSS en la ciudad de México, Pedro Lezama egresó del hospital para continuar con su recuperación en su domicilio, el cual de forma temporal continua en la Cuidad de México.



Los padres de Pedro confirmaron la noticia de la decisión médica que la dirección del Hospital IMSS “La Raza” tomó para salvaguardar la salud del becario de “Jóvenes construyendo el futuro”, pues el nosocomio recibe cada vez más pacientes covid-19.



A través de un vídeo que la familia del joven compartió en Facebook, Pedro sale del hospital caminando por cuenta propia, sin ayuda. Con cubrebocas, gorra, guantes y por primera vez en más de ocho meses de estancia en hospitales, recibe de forma directa la luz del sol.



El señor Alejandro Lezama y la madre Claudia Henández explicaron que los cuidados de Pedro continuarán en un nuevo domicilio que tiene en la Ciudad de México, cercano al hospital, para seguir con las citas y atender cualquier emergencia.



Por lo que la contingencia mantendrá alejado a Pedro del hospital en tanto su estado de salud lo permita, así como de Tuxtepec, para donde no hay fecha de regreso.



Lezama Hernández sufrió un accidente que casi le cuesta la vida mientras realizaba actividades labores como becario del ayuntamiento de Tuxtepec el pasado 19 de noviembre. Desde ese entonces ha sido intervenido quirúrgicamente en siete ocasiones y ha pasado por tres hospitales.

