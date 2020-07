Obligatorio el cubrebocas en Tututepec; se multará con 500 pesos

-Por disposición de las autoridades se multará a quien haga caso omiso

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La Agencia Municipal de Río Grande, Villa de Tututepec en Juquila, emitió un comunicado en el que informan a la población que el uso del cubrebocas será obligatorio.

Esto debido a que los casos por covid-19 han ido en aumento, por lo que la Administración de la Agencia municipal declaró que este deberá ser obligatorio, así como también se informó que se cobrará multa de $500 pesos, a quien haga caso omiso de esta disposición.

Esto será vigente a partir desde la fecha de publicación hasta que se tengan noticias positivas sobre el control y erradicación de la pandemia, así lo dan a conocer.

