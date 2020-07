Oaxaca regresa al semáforo rojo por rebrote de Covid

-Esto debido al incremento de casos que se registraron en las últimas dos semanas

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El estado de Oaxaca regresará al semáforo rojo, debido a que en las últimas dos semanas se ha dado un rebrote de casos Covid-19 en toda la entidad, esta información fue dada a conocer en la conferencia vespertina que da la Secretaría de Salud del gobierno federal.

Oaxaca no es el único estado que regresará al semáforo rojo, pues lo mismo sucederá con Baja California, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, con esto algunas de las actividades que se habían reanudado en días pasados tendrían que volver a ser suspendidas.

De acuerdo al semáforo epidemiológico que dio a conocer el gobierno federal, el semáforo rojo indica un máximo de alerta sanitaria, sólo deberán laborar las actividades no esenciales, cerrar los espacios públicos y disminuir la movilidad de la población.

Cabe recordar que el estado de Oaxaca ha estado desde el seis de julio en el semáforo naranja, sin embargo en este tiempo los contagios de Covid se han incrementado, siendo los municipios de Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Huajuapan de León y Santa Cruz Xoxocotlan, son los que han registrado los mayores incrementos en contagios.

Incluso por esta situación el Director de Epidemiología José Luis Alomía recomendó a los tuxtepecanos a seguir con las recomendaciones y es que Tuxtepec el segundo municipio que más presenta casos en el estado, y a pesar de esto hay ciudadanos que no acatan estas medidas principalmente la de quedare en casa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario