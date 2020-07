Noé Ramírez suplente de Dávila; cabildo debe sesionar para nombrarlo como Presidente

–Puede renunciar al cargo y será el cabildo que decida que concejal asumirá el cargo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la muerte del Presidente Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila este jueves, el cabildo Tuxtepecano debe sesionar para que nombren a quien se hará cargo de la Presidencia municipal, y con esto dar seguimiento a los trabajos.

Entrevistado vía telefónica el abogado especialista en temas electorales Pablo Mariano Ibáñez, dijo que primero deben contar con el acta de defunción, y en la sesión de cabildo determinar quien tomará el cargo y aunque legalmente le corresponde al suplente que en este caso es Noé Ramírez, quien decidirá si acepta o no el cargo.

En caso de que el suplente rechace el cargo, el cabildo se pondrá de acuerdo para nombrar dentro de los mismos responsables quien va a suplir al Presidente, pero en caso de que no se pongan de acuerdo, será el Congreso del estado que decida quién será el nuevo Presidente, y que tiene que ser uno de los integrantes del cabildo.

Este proceso lo contempla la Ley orgánica municipal, y aunque no hay un plazo, puntualizó que la sesión debe de hacerse de manera urgente para evitar cualquier problema que suceda en el transcurso que tardan en nombrar al nuevo presidente.

Cabe hacer mención que el suplente de Fernando Bautista Dávila en este trienio es Noé Ramírez, quien fungió como tesorero y que renunció para irse a la campaña de reelección, posteriormente quedó a cargo del Instituto Municipal de Vivienda (IMVI) cuando Marcos Bravo fue nombrado Delegado Estatal de Movimiento Ciudadano.

