Muere por Covid-19, Presidente de Tuxtepec

Jorge Acevedo

Tuxepec, Oaxaca.- El 16 de julio, un día después de su cumpleaños número 43, falleció Fernando Bautista Dávila, Presidente Municipal de Tuxtepec por complicaciones de Covid-19, su muerte se da en el momento más complicado de la pandemia en Tuxtepec, su muerte generó mucha incertidumbre, pues ya en dos ocasiones se había rumorado su fallecimiento, en ambas el gobierno municipal negó esos rumores, casi de manera inmediata.

La incertidumbre crecía con el paso de los minutos, primero porque el rumor no era detenido por las cuentas oficiales del ayuntamiento, luego el gobernador Alejandro Murat publicó un twit en el que confirmaba la muerte de Dávila, minutos más tarde lo bajó y esto generó una guerra de comentarios, señalamientos y cuestionamientos, sobre todo a quienes publicaron ese twitt del gobernador.

Minutos más tarde el gobernador volvió a publicar y a confirmar la muerte de Dávila, con ello autoridades y funcionarios federales, estatales y federales, empezaron a enviar sus condolencias a la familia del Fernando y al pueblo de Tuxtepec, muchos de ellos en algún momento fueron adversarios políticos, pero ahora la pena por la pérdida de la persona era más grande que las diferencias políticas e ideológicas.

“El rey del tequio”, como bautizaron a Bautista Dávila, pasará a la historia como el primer presidente municipal de Tuxtepec en reelegirse, tenía aspiraciones políticas, muchos lo hacían candidato a la diputación federal por el distrito 01 de Oaxaca, lo cierto es que su forma de gobernar fue aceptada por muchos y criticada por otros, pero esa era la esencia de Dávila.

Hoy su vida se truncó, se suma a la lista de personas que lamentablemente no han sobrevivido al Covid, este virus que no se fija en clases sociales, condición económica, física, mental, un virus que igual ha matado a atletas que a personas con diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, un virus del que la ciencia y la medicina están aprendiendo.

Desde luego que las muertes son dolorosas, pero en el caso de Fernando Dávila, ojalá y sirva de ejemplo para que esas personas que sigan sin creer en el virus, se den cuenta de que existe y al que todos estamos expuestos y que si no nos cuidamos, nosotros podríamos sumarnos a esa lista de miles personas en México que han perdido la vida.

