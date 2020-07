Mantienen Gobierno Federal y Estatal, trabajo conjunto para la atención del COVID-19

-Insabi desplegará en los próximos días brigadas médicas de respuesta inmediata, para fortalecer la atención hospitalaria

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de julio de 2020.-Con la finalidad de dar continuidad a los esfuerzos de los gobiernos Federal y Estatal, en materia de atención al manejo integral de pacientes críticos por la pandemia, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, encabezó la reunión “Análisis situacional con directores de hospitales COVID-19”.

En compañía del titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Alejandro Svarch Pérez; la directora de Formación y Capacitación de Personal de Salud del Insabi, Linda Bucay Harari; la directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (CENSIDA), Alethse de la Torre Rosas; la senadora Susana Harp Iturribarría; así como el subdirector general de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine; Casas Escamilla, precisó que dentro de los objetivos de la mesa de trabajo, está solventar en el menor tiempo posible, las necesidades más apremiantes de la red de nosocomios.

Al dirigirse a los titulares de los centros médicos que atienden a pacientes que presentan complicaciones por el virus, reiteró el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, de mantener el abasto suficiente de medicamentos y reforzar los procesos administrativos para la entrega de insumos necesarios para la operación eficiente de los nosocomios.

Durante la reunión, también se analizaron los requerimientos en el incremento de personal médico, ante lo cual el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Alejandro Svarch Pérez, informó que en los próximos días llegarán a la entidad, brigadas de respuesta inmediata de especialistas para reforzar la atención.

Detalló que la nueva plantilla de profesionales de la salud, se desplegarán a las zonas de mayor incidencia de contagios, y se aplicará la estrategia de “Telementoría”, una acción educativa que busca generar un espacio virtual de interacción a distancia en las áreas de terapia intensiva.

Finalmente, los funcionarios agradecieron la labor del personal sanitario, quienes a pesar de los días difíciles y desafíos por la contingencia sanitaria, han desempeñado con gran esfuerzo, dedicación y profesionalismo, el trabajo diario de salvar vidas.

