Lluvia deja árbol caído y sin luz a colonos de Tuxtepec

-No se reportan daños graves, al momento no hay paso entre el parque la piragua y el puente Moctezuma.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – La lluvia de la madrugada de este viernes ocasionó la caída de un árbol en la calle Reforma, dejando sin luz a la colonia La Piragüa en el municipio de Tuxtepec.

Este árbol que se encuentra entre Arista y Zaragoza, derribó un poste de energía eléctrica, que desde las 2 de la madrugada dejó sin luz a los vecinos cercanos.

Al momento no hay paso entre el parque la piragua y el puente Moctezuma.

Aunado a esto algunas carpas de los boleros ubicados en el Malecón se volaron, sin que se presentarán más daños en el municipio de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario