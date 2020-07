Fallece por Covid, secretario particular de la presidencia de Huautla de Jiménez



-Esta información fue confirmada por la autoridad municipal en sus plataformas digitales

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Huautla de Jiménez informó que el secretario particular de la presidencia Sergio Calvo Guerrero, falleció este viernes por complicaciones de Covid-19, el funcionario municipal estuvo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, en dónde no logró recuperarse.

Esta información fue dada a conocer por la autoridad municipal de Huautla de Jiménez en sus redes sociales, Calvo Guerrero trabajó en el gobierno municipal desde el año 2017 y se mantuvo en la reelección del edil Oscar Peralta Allende.

La muerte del secretario particular de la presidencia de Huautla de Jiménez se suma a la de funcionarios y servidores públicos que no han sobrevivido a la pandemia de Covid-19, cabe mencionar que este jueves por la noche se dio a conocer el fallecimiento del Presidente Municipal de Tuxtepec Fernando Bautista Dávila, quien estuvo varias semanas internado en un hospital de la ciudad de Veracruz.

