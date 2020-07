Con emotivo mensaje, Presidenta DIF dice adiós a Fernando Bautista Dávila

-En la publicación anterior lo felicitó por su cumpleaños

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con un emotivo mensaje en redes sociales la presidenta del DIF María Luisa Vallejo, despidió a su esposo Fernando Bautista Dávila quien perdió la batalla contra el covid, la noche de este jueves.

El mensaje dice lo siguiente “Mi gran amor, padre de mis hijos, mi amigo, mi luz, mi novio eterno, ya descansas y te has encontrado con nuestro Dios, cara a cara, sé que has sonreído y El a ti. Me quedo con el calor de tus manos entre las mías comprometiéndonos a ser la mejor pareja, los mejores papá y mamá…ahora nos toca trabajar con Alex y Fer desde nuestros corazones, tu allá, yo aquí siempre juntos”.

Es parte de la publicación que escribió su esposa, a más de 12 horas que falleciera el entonces Presidente Municipal; antes de esta publicación lo felicitó por su cumpleaños el pasado miércoles, expresándole el cariño que le siente, pero además le deseo “seguir adelante pleno y muy feliz”.

Cabe hacer mención que se espera la llegada de la carroza al puente caracol a las 4 de la tarde, posteriormente trasladarán el cuerpo a su domicilio, para hacerle un rezo familiar, y a las 7 de la noche se espera que salga rumbo al palacio municipal en donde los trabajadores le harán una valla y por último trasladarlo al panteón siguiendo todos los protocolos de covid.

