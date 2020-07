Así recibirán los restos de Dávila en Tuxtepec

-Se tiene programa la llegada a las cuatro de la tarde y la inhumación a las 7:30 de la noche

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego del fallecimiento del Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, se dio a conocer el itinerario que se seguirá para la llegada de los restos del edil, entre las actividades a realizar se encuentra la recepción en el puente caracol.

De acuerdo a la información que han dado a conocer, la llegada de los restos está programada a las cuatro de la tarde, ahí se recibirá a la carroza, se hará una valla en honor a Bautista Dávila, después se hará un recorrido hacia su domicilio particular.

Este recorrido tiene una duración aproximada de 20 minutos, pues a las 4 de la tarde con 20 minutos se tiene programado que los restos lleguen a su domicilio, ahí solo habrá acceso a su familia y se hará un rezo.

A las siete de la tarde saldrá el cuerpo del Presidente Municipal de su domilicio hacia el palacio municipal, en ningún momento se bajará el féretro, se está citando al personal de ayuntamiento para que estén presentes a esa hora para dar el último adiós al edil.

A las 7:30 se llevarán los restos al panteón municipal en dónde se sepultará conforme al protocolo establecido para quienes fallecen por Covid, asimismo se ha informado que la valla será el único “homenaje público” y no habrá acceso al panteón.

