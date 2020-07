Asegura encargado de SEMOVI en Valle, que su hermano tendrá que pagar sí cometió delito de robo

-Reconoció que uno de los señalados por robo en Comaltepec es su hermano, sin embargo dijo que en caso de ser culpable de las acusaciones tendrá que responder por ese delito.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- El encargado del módulo de emplacamientos y licencias de la SEMOVI establecido en Valle Nacional Heriberto García Matadamas, reconoció ser el hermano de la persona que está detenida en Comaltepec, acusado de robo de un volteo en la Sierra Juárez, sin embargo se deslindó de toda responsabilidad de Juan Carlos, ya que aunque no negó los lazos sanguíneos, dijo contundentemente que desconocía si su hermano se dedicaba a actividades ilícitas .

Comentó que fue hasta este jueves que se enteró de la situación por este medio, sin embargo señaló que si existiera responsabilidad alguna de las acusaciones que se le imputan a su hermano, este tiene que pagar las consecuencias de sus actos por los delitos que se le acusan y negó ser parte de estas acciones, ya que indicó que casi no se frecuentaba con su consanguíneo que radica en la ciudad de Oaxaca.

De esta manera aprovechó para mandar un mensaje al pueblo de Santiago Comaltepec y explicó que es respetuoso de las Instituciones para determinar la culpabilidad de su hermano, así también mencionó que está a la mejor disposición de aclarar esta situación y que no tiene nada que ver con las actividades de su hermano mayor y espera que las autoridades, actúen en el marco legal para aplicar la ley si es culpable o no, de los delitos imputados.

