Registra Loma Bonita 53 defunciones sospechosas de covid, en Julio

-Endurecieron sus medidas, pero las defunciones se siguen presentando



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este mes de Julio las autoridades municipales de Loma Bonita han reportado 53 defunciones sospechosas por covid, lo que obligó a las autoridades a incrementar las medidas contra este virus.



Aunque este número de decesos no están dentro de las estadística de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), las autoridades municipales lo registran como covid, debido a que las personas presentaron síntomas de este virus, sin embargo decidieron no acudir a un centro de salud o al hospital.



Esta situación orilló a las autoridades a que desde el pasado 5 de julio, implementaran varias acciones como son el cierre del comercio no indispensable, el cierre del mercado, la sanitización de vehículos que querían ingresar al municipio, así como una multa para quien no porte el cubrebocas.



Siendo hasta el momento el municipio de la Cuenca que ha endurecido las medidas sin embargo a pesar de esto las defunciones siguen, y prueba de esto es que hasta el 5 de julio se tenían 22 muertes sospechosas por covid y en estos últimos 10 días la cifra incrementó a 53.



Así mismo, este jueves el Presidente Raymundo Rivera sostuvo una reunión con el Gobernador Alejandro Murat, a quien le informó de las medidas que están tomando para evitar que sigan los casos de covid y las defunciones.

