Reabren comedor Social en Tuxtepec; piden apoyo con despensas

-Así mismo piden que les donen medicamentos para la farmacia social que tienen



Tuxtepec, Oaxaca.- El encargado del comedor social, Silvestre López Durán, dio a conocer que a partir de esta semana abrieron una vez más para dar alimentos a las personas de escasos recursos, sin embargo hizo un llamado para que los apoyen con despensas.



Dijo que por la contingencia cerraron este comedor, sin embargo ante la necesidad de las personas, decidieron abrirlo pero a su vez instalaron un centro de acopio para poder captar alimentos y así apoyar a quienes lo necesiten tomando en cuenta todas las medidas necesarias.



Así como han obtenido buena respuesta en la donación de alimentos, se espera que los apoyen con la donación de medicamentos, ya que muchas de las personas que acuden al comedor necesitan de medicinas y que en ocasiones no pueden comprarlas, por lo tanto hizo un llamado a que los apoyen.



Este comedor social fue el primero que abrió en el municipio, y han estado en diferentes puntos de la ciudad, ofreciendo alimentos a personas de escasos recursos, en ocasiones recibiendo una aportación mínima y en otras sin recibir nada a cambio, sin embargo para seguir ayudando necesitan de la donación de alimentos.

