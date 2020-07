Por contingencia, UABJO pospone examen de admisión

-Será del 24 de agosto al 5 de septiembre



De la Redacción



Oaxaca, Oaxaca.- Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, y que en el estado de Oaxaca hasta este miércoles se tengan 8 mil 29 casos positivos de covid, la Rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) a través de su página oficial, que se re programa el examen de admisión general al ciclo escolar 2020-2021.



Este examen como en toda universidad se realiza de manera presencial, por lo tanto para evitar la aglomeración de muchos aspirantes, el examen será del 24 de agosto al 5 de septiembre, por lo tanto piden a los estudiantes que ingresen a la página oficial para que puedan reimprimir su boleta credencial del 19 al 22 de agosto, en ella se indicarán el día y la modalidad de aplicación.

Por otra parte, se agrega en el comunicado que para los aspirantes con examen diagnóstico en línea del 07 al 14 de agosto sigue sin ningún cambio por lo que se pide realizar dicho examen en la hora, fecha y link indicado en su boleta credencial.



Así mismo se le pidió a los aspirantes que cualquier duda escriban al correo de la universidad.



Cabe hacer mención que hasta el momento, las autoridades universitarias consideran comenzar las actividades académicas durante el mes de septiembre.

