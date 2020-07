Personas con discapacidad en Oaxaca regresan a trabajar, hay pocas ventas afirman

– Mencionaron que durante los cuatro meses que estuvieron sin trabajar, recibieron despensas por parte del ayuntamiento y del gobierno del estado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores discapacitados regresaron a trabajar en las calles del centro de la ciudad capital, luego de no poder hacerlo durante varios meses debido a la pandemia por el Covid-19, así lo dio a conocer el Presidente de la Asociación de Discpacitados Unidos Godofredo Solís Calixto.

Agregó que en su caso particular no había logrado vender sus productos, sin embargo dijo no perder la fe de hacerlo y recalcó que lo importante es poder salir a trabajar y así obtener ingresos para solventar sus gastos, asimismo indicó que en los cuatro meses el gobierno de Oaxaca de Juárez les entregó algunas despensas.

En cuanto a los apoyos por parte del gobierno federal, el entrevistado dijo que la Secretaría del Bienestar envió a varios funcionarios para levantar un censo, para ingresarlos como beneficiarios de los programas federales, para ello les dieron un plazo de cuatro meses y si en ese tiempo no obtienen respuesta, se manifestarán.

Y es que hace unas semanas un grupo de discapacitados se manifestó en la explanada del ex convento de Santo Domingo, ahí denunciaron que no estaban siendo incluídos en los programas sociales, pese a ser personas con discapacidad y formar parte de los grupos vulnerables.

Además mencionó que están a la espera de la firma de un convenio con el gobierno del estado, mientras en estos meses recibieron alrededor de 70 despensas por parte de las autoridades estatales, finalmente dijo que las personas con discapacidad estarán turnándose para salir a trabajar, porque así acordaron con el gobierno capitalino.

