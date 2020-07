Tras abandono del cargo, CE de Morena determina a nuevo presidente interino

-La determinación fue avalada por la comisión de honor y justicia del partido político



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Comisión de Honor y Justicia de MORENA, determinó nombrar a Sesul Bolaños López como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político en Oaxaca, debido a una petición que hizo en días pasados, debido a la la dirigencia estatal se encontraba acéfala.



Fue la Diputada Federal y Presidenta del Consejo Estatal de MORENA Irma Juan Carlos, la encargada de leer el documento emitido por el órgano interno del partido, el cual es el encargado de hacer valer los estatutos que rigen al partido fundado por el hoy Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.



De acuerdo al documento la decisión fue unánime y no se tiene que realizar algún trámite, solo notificar a los integrantes del Comité Ejecutivo, al Consejo Político y a la dirigencia nacional de MORENA, de que la comisión de honor y justicia determinó nombrar como Delegado con funciones de presidente a Sesul Bolaños.



Por su parte el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de MORENA en el congreso de Oaxaca Horacio Sosa Villavicencio, dijo que en estos momentos de crisis sanitaria, es tiempo de fomentar la unidad, por ello el partido se une para dar su respaldo a Sesul Bolaños, quien a partir de hoy asume la dirigencia estatal.



Agregó que en estos momentos se le debe dar el respaldo total al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ante los embates de “la derecha”, quienes han montado una campaña de desprestigio hacia el mandatario nacional.



Cabe mencionar que MORENA se encuentra en un proceso de renovación de su dirigencia nacional y sus dirigencias estatales, debido a que el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió un resolutivo en el que se invalida la asamblea nacional en dónde se buscaba renovar la dirigencia nacional de este instituto político.

