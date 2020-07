MULT toma oficinas de policía estatal y AEI en Putla Villa de Guerrero

-Piden la liberación de las personas que defendieron un terreno en dónde se pretende realizar una obra de agua potable

-La organización informó que no hay personas al interior de las instalaciones



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), se manifestaron y tomaron las instalaciones de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones del municipio de Putla Villa de Guerrero, exigen la liberación de una familia que a decir de los manifestantes, defendió su terreno en dónde se pretende realizar una obra de agua potable.



El problema se originó porque el agente municipal y las autoridades de San Isidro del Estado, pretenden canalizar el agua potable de los manantiales por medio de tuberías a escuelas y viviendas de la zona, situación a la que se opone el MULT, pues afirman que uno de los manantiales le pertenece a la organización.



El agente municipal cuenta con el respaldo de la mayoría de la población y el miércoles retuvieron a una persona que responde al nombre de Lázaro Martínez Reyes, junto con dos personas más, debido a que defendieron el predio en dónde se pretende realizar la obra de agua potable, misma que ya fue aprobada por las autoridades del lugar.



Fue por esta retención que el MULT encabezado por Daria Cid Valdivia bloquearon las instalaciones de la policía estatal y de la agencia estatal de investigaciones, el líder estatal de la organización Rogelio Pensamiento, dijo que estas fueron golpeadas y que además no les han dado alimentos, a pesar de que uno de los detenidos padece diabetes.



Finalmente cabe mencionar que una de las personas detenidas ya fue liberada y que cuando el MULT tomó las instalaciones no había personas al interior.

