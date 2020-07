Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” pone en marcha el proyecto “Paciente y familia online, acortando distancias”

-La iniciativa tiene como finalidad que los pacientes en hospitalización, mantengan una comunicación a distancia con sus seres queridos y que los familiares puedan recibir información directa de los profesionales de la salud

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de julio de 2020.- El Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” puso en marcha el proyecto “Paciente y familia online, acortando distancias”, con el objetivo de establecer una comunicación entre usuarios ingresados en salas de hospitalización y sus seres queridos, por medio de video-llamadas.

El encargado de la Dirección del nosocomio, Manuel Sánchez Sánchez, explicó que ante la pandemia por el COVID-19, se establecieron protocolos de seguridad en la unidad médica, lo cual ha generado que las personas internadas se encuentren aisladas.

Por ello, esta iniciativa tiene como finalidad que los pacientes en hospitalización, mantengan una comunicación a distancia con sus seres queridos, además que los familiares puedan recibir información directa de los profesionales de la salud a cargo de su atención médica.

Detalló que para la realización de esta innovadora estrategia, se usarán dispositivos electrónicos y una aplicación en línea, con lo que se fomentará el contacto a distancia, siguiendo los lineamientos establecidos para evitar contagios de COVID-19, y coadyuvar a la recuperación de los pacientes.

Indicó que en este proyecto participa la Dirección de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la Subdirección de Enseñanza y Calidad del Hospital Civil, así como el personal de las áreas de Medicina Interna, Cirugía General, Trabajo Social, Urgencias y Pediatría del nosocomio, los cuales llevarán un monitoreo y evaluación de las actividades, para dar una mayor cobertura a las necesidades de comunicación y acercamiento hospitalario virtual.

Sánchez Sánchez, dio a conocer que para que la iniciativa pudiera realizarse, se contó con el apoyo de la empresa Comunicaciones CUVALA S.A. de C.V., que en una primera etapa entregó en donación a la subdirección de Enseñanza, Investigación y Calidad, cinco tabletas para tal fin.

Finalmente, reiteró el compromiso de la base trabajadora con la salud y bienestar de las y los oaxaqueños, por lo que el recinto hospitalario refuerza las acciones que beneficien tanto en el bienestar físico como en el estado de ánimo, para una recuperación exitosa de los pacientes, y en menor tiempo posible.

