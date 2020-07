Gobierno municipal de Amilpas atiende a la población con programa en psicología

Redacción

San Jacinto Amilpas, Oaxaca.- Actualmente seguimos viviendo la contigencia por Covid-19, y derivado de esta situación el Gobierno Municipal de San Jacinto Amilpas, se ocupa por dar atención psicológica gratuita a su población.

En este sentido la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño ocupada por cuidar la salud mental y emocional de su población, ofrece dos programas en atención psicológica gratuita.

El primer programa esta a cargo por la Psicóloga Daniela Méndez en su programa familiar: Atención psicológica DIF con el objetivo de Brindar orientación y atención psicológica individual, familiar a niños, niñas, adultos y adultos mayores para promover el desarrollo biopsicosocial saludable, a través de estrategias que permitan mejorar habilidades adaptativas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Por su parte la Psic. Daniela Méndez comentó que Cuidar la salud mental y emocional se ha convertido en una prioridad hoy en día para poder favorecer la calidad de vida de las personas.

Acudir a atención psicológica, le permitirá adquirir y mejorar habilidades en la toma de decisiones, resolución de conflictos , establecimiento de relaciones interpersonales sanas, manejo de emociones y pérdidas, entre otras.

La atención psicológica del DIF busca contribuir al mejoramiento de las dinámicas familiares y el bienestar individual.

Para acceder al programa de DIF Municipal puedes llamar al número 9511884779, así como las redes sociales Municipio de San Jacinto Amilpas en Facebook y Twitter.

A través del Instituto Municipal de la Juventud trabajan por el bienestar de la población joven de dicho municipio, en su programa de Atención Psicológica, se atienden distintos casos que afectan a las y los jóvenes completamente gratis.

Actualmente dicha área está a cargo de la Psic. Daniela Vivany Cruz Ramírez, quién atiende a más de 120 pacientes en temas relacionados cómo: ansiedad, depresión, drogadicción, violencia en el noviazgo así como familiar y motivación.

Con estos programas se busca atender a la población distribuida en 14 colonias y 21 fraccionamientos que comprenden esta jurisdicción, cabe mencionar que a raíz de la situación actual, se han implementado diversos mecanismos para no dejar solos aquellos que lo necesitan, a través de medios como llamadas telefónicas, plataformas virtuales y sesiones presenciales tomando las medidas de precaución necesarias.

Estas y más acciones están siendo implementas para contrarrestar las afectaciones que actualmente estamos viviendo.

Si deseas acceder al programa IMJUVE puedes comunicarte al 951 209 07 37 o en sus redes sociales, a través de Facebook como Instituto Municipal de la Juventud San Jacinto Amilpas, en Twitter como @IMJUVE_SJ.

