Gobierno federal advierte rebrote de casos en Tuxtepec, si no se acatan medidas

-En las últimas dos semanas se incrementaron los casos en un 18%, así mismo incrementaron las defunciones.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En la conferencia vespertina del gobierno federal, la Secretaría de Salud (SSA) pidió a los Tuxtepecanos seguir con las medidas debido a que los casos de covid se siguen presentando.

El director de Epidemiología de la secretaria de Salud (SSA), José Luis Alomía Zegarra, explicó que en estado de Oaxaca tras un descenso en las semanas anteriores, en las últimas dos semanas se incrementaron los casos en un 18%, así mismo incrementaron las defunciones.

En lo que respecta a los municipios, Oaxaca de Juárez reportó un descenso, sin embargo en las últimas 2 semanas los casos han reportado un incremento, lo mismo ocurrió para Tuxtepec en donde hubo una tendencia estable sin embargo en los últimos días se ve un incremento.

Por estas cifras, el Director de Eídemiologia, pidió a los tuxtepecanos seguir con las recomendaciones “hacemos un llamado a los habitantes de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León a llevar a cabo las medidas de sana distancia, a atender las indicaciones de las autoridades para que estas tendencias que se han mantenido estables pero arriba, o sea no continúan con un descenso importante, si no se llevan a cabo las medias entonces eso ve la posibilidad de un rebrote”.

Y es que es Tuxtepec el segundo municipio que más presenta casos en el estado, y a pesar de esto hay ciudadanos que no acatan estas medidas principalmente la de quedare en casa.

