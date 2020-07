Existe voluntad política, propositiva y constructiva para consolidar a Morena: César Aquino

Oaxaca, Oaxaca.- Ante la ausencia en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca de un Presidente, Enlace o Delegado Político, por medio de un escrito enviado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se hace valer el estatuto que indica que el Secretario General puede suplir en sus funciones al Presidente, por lo cual Sesul Bolaños López a partir de este día funge como Presidente Estatal de Morena en funciones.

El Secretario de Organización de Morena César Aquino Cruz hizo un llamado a la militancia a la unidad, “existe disposición y voluntad política para que de manera real, propositiva y constructiva se puedan establecer las bases para consolidar a nuestro Instituto Político de cara al proceso electoral que se avecina”.

Señaló que siempre han sido responsables, congruentes e institucionales, por lo cual en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca acataran esta decisión que informó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, cerrando filas y trabajando arduamente por este proyecto que busca un Mejor Oaxaca y un mejor México para todos.

Enfatizó la importancia de realizar esta suma de esfuerzos que permitan reorganizar en territorio a toda la estructura de los compañeros y compañeras integrantes de los Comités de Base para ratificar que Morena es la primera fuerza política en Oaxaca y en el País.

César Aquino destacó que cada simpatizante y militante de Morena desde su trinchera pueda defender y dar su respaldo a la cuarta transformación que encabeza el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que puedan ser enlaces con su comunidad de los avances y logros que se están obteniendo en la administración de Morena.

El Secretario de Organización hizo hincapié en que la oposición ha lanzado una campaña negativa en contra del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la intensión de confundir a la ciudadanía por lo cual es un compromiso tanto del Comité Estatal como de los militantes y simpatizantes que la gente esté bien informada y puedan refrendar en las urnas su confianza.

