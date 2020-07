Emite SEGOB Declaratoria de Emergencia para seis municipios de Oaxaca afectados por lluvias

-Protección Civil federal emitió la declaratoria luego del las fuertes precipitaciones del pasado 11 de julio.

Oaxaca, Oaxaca.- La Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió una Declaratoria de Emergencia para 7 municipios de Oaxaca afectados por las fuertes lluvias que azotaron a la región de la Cañada y la zona mazateca que dejaron como saldo 2 muertos y 2 heridos y daños diversos, confirmó el coordinador de Protección Civil en Oaxaca (CEPCO) Antonio Amaro.

El funcionario estatal, dijo que la dependencia federal indicó que debido al fenómeno natural generado por la Onda Tropical número 15, la declaratoria aplicará para los municipios de Eloxochitlán de las Flores Magón, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de Flores, San Jerónimo Tecóatl, San Lucas Zoquiápam y San Mateo Yoloxochitlán.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

A partir de esta Declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada.

Cabe mencionar que el gobierno de Oaxaca hizo una solicitud de Declaratoria de Emergencia para 19 municipios afectados por las fuertes precipitaciones, los cuales se ubican en las regiones de la Cañada y Cuenca del Papaloapan.

Las lluvias provocaron el deslizamiento de una ladera que cayó sobre una vivienda en la comunidad de la Providencia, perteneciente a Huautla de Jiménez, donde lamentablemente dos personas perdieron la vida.

Asimismo, 470 viviendas presentaron daños en 19 municipios.

Es por ello que fue activado el Plan-DN-III de la Sedena, por lo que personal de la Zona Militar en Oaxaca arribó a las comunidades con insumos de la CEPCO para apoyar a la población damnificada.

