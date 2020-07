Detienen a hermano del titular de la SEMOVI en Valle, por presunto robo de auto

-Exigen la presencia de la Fiscalía en Santiago Comaltepec para esclarecer este hecho, ya que en caso de omisión podrían hacer justicia basado en los usos y costumbres este pueblo.

Redacción

Santiago Comaltepec Ixtlán de Juárez Oaxaca.- Pobladores de la comunidad Serrana de Santiago Comaltepec, exigen la presencia de la Fiscalía Estatal para atender un supuesto robo de un volteo marca Internacional con placas RW85706, hecho que se registró este martes 14 de Julio, a la altura del paraje Los Cantiles perteneciente a Valle Nacional, donde 2 sujetos que iban a bordo de un Tsuru rojo con placa TMB-70-51, quienes a la altura del kilómetro 53 interceptaron el vehículo para apoderarse de el, según las declaraciones del agraviado.

En el comunicado señalan que uno de los implicados se trata del hermano del Titular de la SEMOVI en Valle Nacional Heriberto Matadamas Martínez, de nombre Juan Carlos quien es originario de Santa María Jacatepec, por lo que piden que también el funcionario público sea investigado, para saber si no está coludido con estás personas y así también exigen su destitución por tener lazos cercanos con el supuesto delincuente.

Aunque no especifican en su comunicado como los detuvieron, aseguran que estás personas y el vehículo en que se transportaban, están retenidos en dicha comunidad por lo que piden atención de parte de las autoridades para que esté delito sea investigado, ya que de lo contrario estarían sujetos en aplicar la ley en base a costumbres de dicho pueblo, que se encuentra enclavado en la Sierra Juárez al norte de Oaxaca.

De esta manera están solicitando una investigación de manera especial para que esté caso sea aclarado, por lo que piden la presencia de un Ministerio público que atienda el caso y pueda dar una respuesta de estos hechos al pueblo de Santiago Comaltepec.

