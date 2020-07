Ayuntamiento de Tuxtepec planea endurecer medidas sanitarias por incremento de covid

-Se contempla el cierre de calles, ley seca por 3 días y cierre del comercio no indispensable por 3 días a la semana

De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- – Debido a que diariamente aumentan los casos de covid en el municipio de Tuxtepec y que sumen hasta este miércoles 926 casos y esto lo coloque en el segundo lugar a nivel estatal en cuanto a casos positivos de covid, el gobierno municipal podría endurecer las medidas sanitarias para evitar que haya más contagios.



Algunas de las medidas que podrían implementar a partir de este lunes 20 de julio sería el cierre de vialidades principales del centro de la ciudad en un horario de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, convirtiéndose exclusivamente para uso peatonal y serían la calle Matamoros, y las avenidas Independencia, 20 de noviembre y 5 de mayo entre Ocampo y Aldama.



Así mismo supervisarán que en los restaurantes y comercios esenciales se respete a sana distancia y se cumplan con todas las medidas. De igual forma se instalarían filtros viales en diferentes puntos del centro para pedirle a la población que se “Quede en casa”.



En lo que respecta al comercio informal estarían colocándose de manera intercalada de lunes a viernes y estarán en diferentes aceras para aplicar la sana distancia; en cuando al comercio formal no indispensable le solicitarán el cierre los viernes, sábados y domingos.



Otra de las propuestas que el cabildo podría aprobar es la ley seca para los días viernes, sábados y domingos, y de autorizarse sería a partir de este viernes 17, tanto para expendios, como bares y cantinas, y así reducir el tráfico de personas que gustan de ir a los negocios de este giro.



Al darse a conocer en redes sociales estas posibles acciones a emprender en Tuxtepec, muchos ciudadanos las aplaudieron, ya que a pesar de los contagios, muchos ciudadanos siguen sin tomar en cuenta las medidas principales como la sana distancia y el uso se cobrebocas, y sobre todo quedarse en casa.

