Asegura Fiscalía, 25 mil huevos de tortuga contenidos en una camioneta en el Istmo

-Señalan a Leticia Fermín Piñón, hermana de la ex regidora municipal de Santiago Astata como responsable.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El pasado miércoles Agentes Estatales de Investigación, marcaron el alto a una camioneta pick up roja, mientras se desplazaba sobre el camino viejo a San Luis Rey casi al entronque con la autopista La Ventosa – Salina Cruz, sin embargo, no se detuvo acelerando su paso y más adelante sus ocupantes Leticia Fermín Piñón y su chofer Cristian Jonandad Cabrera Simón abandonaron la unidad antes de ser detenidos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre el decomiso que realizó después de esta detención en el Istmo de Tehuantepec, los agentes investigadores aseguraron en la batea del vehículo 50 bolsas de plástico color negra, conteniendo en su interior un total de 25 mil huevos de tortuga que habían extraído de las playas de esa comunidad para su venta en Juchitán Oaxaca.

Posteriormente se puso a disposición del ministerio público la unidad de motor, así como los huevos asegurados, la Institución de procuración de justicia refrenda su firme compromiso de no permitir actos delictivos que atenten contra la paz social y biodiversidad.

Sin embargo, la familia de Maricela y Leticia Piñón no entienden que están acabando con una especie en peligro de extinción por lo que piden sean investigados ya que operan desde la población de Santiago Astata.

