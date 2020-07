Aprueba Cabildo de Oaxaca de Juárez prohibición para instalación de verbenas por pandemia

-Por mayoría, las y los regidores acordaron no permitir la instalación de verbenas hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico para el estado de Oaxaca cambie a verde.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 15 de julio de 2020.- Para mitigar riesgos y evitar más contagios de COVID-19, las y los regidores del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobaron por mayoría, en Sesión Ordinaria de Cabildo, no permitir la instalación de verbenas hasta en tanto el semáforo de riesgo regional que emite la Secretaría de Salud del Gobierno de México no cambie a verde.

Además, aprobaron el “Esquema de instalación de tianguis por nivel de riesgo epidemiológico del Municipio de Oaxaca de Juárez” y las “Medidas sanitarias en los tianguis por nivel de riesgo epidemiológico del Municipio de Oaxaca de Juárez”.

El punto de acuerdo presentado por el regidor de Bienes, Panteones y Servicios Municipales y de Mercados y Comercio en Vía Pública, Luis Arturo Ávalos Díaz Covarrubias, indica que la aplicación del contenido de este acuerdo corresponderá a la Subdirección de Regulación de la Actividad en Vía Pública, dependiente de la Dirección de Gobierno, además se instruye a la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana para coadyuvar y colaborar en la aplicación de estas medidas y aquellas que resulten necesarias.

El concejal Ávalos Díaz Covarrubias dijo que el pasado 6 de julio Oaxaca transitó hacia el semáforo naranja y acotó que “la transición le da un respiro a la actividad económica del estado y de la ciudad, sin embargo, hay personas que tuvieron una percepción engañosa y han relajado las medidas de prevención”. Ante esta situación, subrayó, se consideró la necesidad de emprender medidas que buscan salvaguardar la salud de las y los oaxaqueños.

Durante la Sesión de Cabildo desarrollada de manera virtual, el regidor capitalino hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía “para que no relajen las medidas, tenemos la posibilidad de transitar y regresar al semáforo rojo”. Recalcó que del 30 de junio al 15 de julio, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica registró 2,617 caso positivos y 156 defunciones en la entidad; en Oaxaca de Juárez se contabilizaron 48 defunciones.

“En la ciudad los tianguis han comenzado a operar, se consideran espacios de propagación del virus, por lo que es importante implementar medidas que brinden seguridad para los comerciantes, consumidores y vecinos del lugar, el punto de acuerdo que propongo es para mitigar el contagio y para establecer los lineamientos de actuación de comerciantes y ciudadanos a fin de prevenir la propagación”, dijo.

Al referirse a este tema, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, insistió a las y los oaxaqueños no bajar la guardia “sino al contrario, que se refuercen las medidas de prevención”.

Por su parte, el regidor de Desarrollo Turístico y de Desarrollo Comunitario y Asuntos Indígenas, Luis Zárate Aragón, mostró su apoyo a la iniciativa y recalcó que la reactivación de la economía debe estar sustentada en las medidas preventivas para cortar la cadena de contagio de COVID-19. “Debe ser un reforzamiento y un llamado de atención a toda la ciudadanía, así como a las personas que se dedican a este tipo de comercio para que sigamos guardando las medidas preventivas y, respecto a las verbenas, debemos especificar que representan un foco de infección y la ciudadanía lo debe de entender”, manifestó.

Posteriormente, la Síndica Procuradora, Indira Zurita Lara, enfatizó que la administración municipal está siendo responsable con la promoción de las medidas sanitarias que deben ser tomadas para el cuidado de la población; manifestó que la lucha contra la pandemia es una tarea de responsabilidad compartida, ya que la ciudadanía debe involucrarse de manera activa para contrarrestar el contagio del virus.

En los asuntos generales, la regidora de Salud, Sanidad y Asistencia Social, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández, informó que se efectuó una reunión con agentes municipales y de policía, así como con servidores públicos municipales a fin de dar a conocer los lineamientos de reapertura económica. Asimismo, aseguró que el Ayuntamiento continuará realizando actividades de saneamiento y desinfección, a través de la Coordinación Ejecutiva del Centro Histórico, para todas aquellas empresas que realizaron la requisición.

Por su parte, la concejal Mirna López Torres, informó que recibió de parte de la Secretaría del Ayuntamiento los oficios que permite a las comisiones de Reglamentos y Nomenclatura Municipal y de Igualdad de Género, dar seguimiento a las propuestas de modificación del Reglamento del Instituto Municipal de las Mujeres de Oaxaca de Juárez, la denominación de la Sección Tercera del Capítulo II del Título Décimo Primero y los artículos 232 y 233 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez, los cuales serán estudiados y analizados como corresponde.

Comentarios

