Trabajadores de ferias se manifiestan en Oaxaca, exigen que les permitan trabajar

-Señalan que las pérdidas que han tenido durante la pandemia son muy graves y no han recibido ningún tipo de apoyo



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores de ferias realizaron una marcha y una manifestación frente a palacio de gobierno, para exigir a las autoridades estatales y municipales, que se les permita trabajar, toda vez que no tienen ingresos para mantener a sus familias, también piden apoyo por parte de los tres niveles de gobierno.



Por esta razón piden al Gobernador Alejandro Murat y al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, que permitan que se abran las ferias, pues la situación económica de ellos es insostenible, además de que en la recta final del año, es cuando más trabajo tienen.



Manifestaron que en los meses que no se han instalado no han recibido ningún tipo de apoyo, sin embargo lo que piden es que se les permita instalarse, pues de esta forma es como obtienen ingreso para mantener a sus familias, incluso dijeron que su trabajo es formal, toda vez que tienen que pagar impuestos.



Señalaron que tuvieron que manifestarse, para dar a conocer al pueblo de Oaxaca y a sus autoridades, que hay muchos sectores que han sido afectados por la pandemia y que los gobiernos no los han apoyado.



En cuanto a los apoyos que el gobierno del estado ha estado dando a distintos sectores, comentaron que en su momento presentaron la documentación que se les pidió y después de esto nunca les llamaron para darles una respuesta, asimismo indicó que en la costa, la mixteca y el istmo también se están manifestando los trabajadores de ferias.



Finalmente dijeron en unos dos años podrían estarse reponiendo de las pérdidas que han tenido durante estos meses, debido a que muchos de ellos tuvieron que vender algunas de sus pertenencias, incluso algunos juegos mecánicos los han tenido que vender como “chatarra”.

