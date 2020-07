Sin camas para pacientes Covid en la Cuenca: Jurisdicción Sanitaria

-No hay espacios en el IMSS, ISSSTE y en el hospital solo hay 1 cama



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón dio a conocer que la región de la Cuenca del Papaloapan está al 100% en cuanto a la ocupación hospitalaria para atender a pacientes covid.



Explicó que hasta este día en el ISSSTE ya no hay espacio, lo mismo ocurrió en el IMSS, y en el hospital regional solo hay una cama y es de un paciente que se dio de alta voluntaria, “tenemos prácticamente cupo completo, estamos al 100% de la ocupación hospitalaria de las camas y espacios covid que tenemos en a Cuenca del Papaloapan”.



Así mismo reiteró que no hay espacios en los hospitales vecinos y en la capital del estado la situación es similar, “no vamos a poder enviar pacientes fuera de Tuxtepec, lamentablemente hemos tenido que decirles que nos aguanten, que tengamos paciencia”.



En caso de que un ciudadanos llegue grave y no haya espacio, aseguro que no podrán sacar a un paciente para meter a otro, por lo que aseguró que pacientes que lleguen no les podrán dar la atención.



Por lo tanto hizo un llamado a los ciudadanos de la región a seguir con todas las medidas para evitar propagar el virus y sobre todo contagiarse, principalmente lavarse las manos constantemente entre todos los integrantes de la familia y quedarse en casa, y quienes tengan que salir que lo hagan con toda la responsabilidad, entre éstas el uso del cubrebocas y la sana distancia.



Estas declaraciones fueron en el marco de un recorrido para pedirle a los ciudadanos que sigan con las medidas necesarias.

FOTO: Ilustrativa

