Reprobable ceremonia para entregar restos de migrantes que fallecieron por covid: Diputados

-Aseguraron que bastaba con un boletín y que esta ceremonia fue innecesaria

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado domingo en una ceremonia el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) entregó restos mortuorios de oaxaqueños que fallecieron por covid en Estados Unidos, sin embargo en la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados dieron a conocer que la ceremonia fue algo innecesario.

Los Diputados Noé Doroteo Castillejos y Pavel Meléndez Cruz, mostraron su descontento por el acto protocolario que realizó el IOAM, al entregarle las cenizas a sus familiares “casi casi, como si fuese entrega de reconocimientos, y todavía subiéndolos a las redes sociales, esto es reprobable” dijeron.

Aseguraron que bastaba con un comunicado dando a conocer los datos, por lo que pidió a la Directora del IOAM Aida Ruiz García y al Gobernador Alejandro Murat que por respeto a los familiares, se eviten hacer ese tipo de actos y ceremonias innecesarias.

Dijeron además que con esta ceremonia, se les dio un trato indigno a los familiares de estos migrantes que fallecieron en Estados Unidos.

Cabe hacer mención que el pasado domingo en una ceremonia se entregó este domingo 17 restos mortuorios, siendo la primera entrega y posteriormente habrá una segunda entrega por parte del estado de Nueva York.

