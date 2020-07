Registra Oaxaca 8 mil 029 casos acumulados de COVID-19 y 777 defunciones

-Exhortan los SSO continuar con medidas preventivas, uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos con agua y jabón, ya que la pandemia continúa vigente



Oaxaca de Juárez, Oax. 15 de julio de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, dio a conocer el panorama epidemiológico de este miércoles 15 de julio, en la que se registran 8 mil 029 casos confirmados a COVID-19 en todo el estado, registrando este día 65 casos nuevos.



Agregó que se han notificado 12 mil 939 casos, de los cuales 3 mil 825 han dado negativos, mil 085 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 6 mil 807 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 12 decesos, por lo que ahora la cifra de defunciones es de 777 y hay 445 casos activos.



Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 5 mil 200 casos confirmados y 408 defunciones, Tuxtepec mil 158 y 167 defunciones, el Istmo 739 y 98 defunciones, Mixteca 458 y 48 defunciones, Costa 322 y 30 defunciones y la Sierra (Norte) 152 y 26 defunciones.



Azamar Cruz dijo que los 65 casos nuevos notificados este día se registraron en 39 municipios, siendo los que más presentan el mayor número de casos: San Juan Bautista Tuxtepec con 12, Salina Cruz siete, Huajuapan de León seis, San Sebastián Tutla cinco, Santa Lucía del Camino, Matías Romero Avendaño, Santa María Huatulco y Santa Catarina Juquila cuatro cada uno, el resto dos y uno.



Señaló que de los 8 mil 029 casos confirmados, el grupo de edad más afectado es el del rango de 25 a 44 años con 3 mil 698, el de 50 a 59 años con mil 376 y el de 65 y más años con 989. Por sexo, 4 mil 435 han sido hombres y 3 mil 594 mujeres.



Por institución, los SSO han atendido a 5 mil 349, el IMSS régimen ordinario mil 547, el ISSSTE 488, el IMSS Bienestar 299, Sedena 162, Semar 73, Pemex 65 y 46 otras unidades del sector. Hasta el momento 480 médicos se han contagiado, 624 han sido personal de enfermería y 409 de otras áreas del sector.



Dio a conocer que de los 445 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 195, Tuxtepec 103, Mixteca 56, Istmo 51, Costa 32 y la Sierra (Norte) ocho.



Puntualizó que de las 777 defunciones, el grupo de edad que más registra decesos es el de 65 y más años con 323, seguido de 50 a 59 años con 195 y el de 60 a 64 años con 105, entre otros. Por sexo, 499 defunciones han sido de hombres y 278 de mujeres. Las comorbilidades asociadas siguen siendo la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



Añadió que la ocupación hospitalaria global es del 46.8%, de los cuales los SSO tienen el 38.8 %, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO)61.3%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, Sedena 32.3%, ISSSTE 46.9%, IMSS régimen ordinario 66.3%, IMSS Bienestar 23.7%, Pemex 76.9% y Semar 86.7%.



El funcionario recordó a la población que ante la presencia de síntomas como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, deben comunicarse a los números telefónicos 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741 para recibir información y orientación sobre qué hacer ante la presencia de los síntomas.



Finalmente, dijo que “continuamos en el estado de Oaxaca en Semáforo Naranja”, por lo que es importante continuar de manera responsable con las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud, como la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y el cuidado de los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión, obesidad e insuficiencia renal, “dado que seguimos en riesgo alto de contagio por COVID-19, quedémonos en casa”.

