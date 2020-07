Que la contraloría investigue a responsables de contagios de covid en personal de salud, el cierre de tres hospitales y el laboratorio estatal: Dip. César Morales Niño

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Diputado petista precisó, que en virtud que los centros hospitalarios se han convertido en lugares de contagio del nuevo coronavirus, es urgente que se deslinden responsabilidades si el personal de salud se ha contagiado por la falta de material de protección, cómo se han quejado los trabajadores de los hospitales; o por contagios fuera del centro de trabajo, cómo argumentan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Detalló que en la última semana fueron cerrados, por contagio del personal de salud, los hospitales regionales de Juchitán, Nochixtlán y el laboratorio estatal, que es la instancia oficial para la realización de las pruebas covid 19, y hace unas semanas tuvo que ser cerrado el hospital de Tamazulapam del Espíritu Santo, por el mismo motivo.

Refirió que en la mayoría de casos es mayor el contagio en los hospitales que entre la propia comunidad que atienden, por ello es urgente la atención a este grave problema, que deja en la indefensión a la ciudadanía que requiere de los servicios de salud, a qué tiene derecho constitucionalmente.

Enfatizó que esta exigencia la hicieron en reunión de la Comisión Permanente de Salud con responsables de los SSO y ante el pleno de la LXIV Legislatura.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario