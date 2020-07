Prestadores de servicios turísticos se manifiestan en Secretaría de Turismo en Oaxaca

-Piden apoyos para el sector, la dependencia afirma que están buscando mecanismos de financiamiento flexibles



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Oaxaqueño por la Recuperación Turística, se manifestó este miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, para pedir apoyos para el sector que se ha visto afectado en sus ingresos debido a la pandemia por el Covid-19, pues el turismo dejó de llegar a la capital oaxaqueña.



Entre los apoyos piden financiamientos, pero que no sean por medio de una institución financiera, incluso pidieron que el gobierno del estado que si las autoridades los pueden apoyar con una garantía que lo hagan, el entrevistado dijo que esta agrupación la conforman guías de turistas, transportistas, conductores, lancheros, agencias de viajes y productores artesanales.



Fue el propio Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera Castellanos, quien salió a atender a los manifestantes y dijo que la demanda de este sector es válida, asimismo dio a conocer que las demandas de los trabajadores turísticos es una audiencia con el Gobernador Alejandro Murat y un recurso de 200 millones de pesos.



Agregó que ya se le dio un apoyo al sector de aproximadamente 370 mil pesos por medio de BanOaxaca con una tasa de interés del 5 por ciento anual y se les dio la facilidad de empezar a pagar hasta el quinto mes.



Rivera Castellanos comentó que se consiguió otras líneas de crédito, sin embargo estas son más exigentes que las anteriores, por ello dijo que buscarán la forma de conseguir créditos más blandos, para ayudar a quienes viven del turismo, toda vez que este es el sector más golpeado por la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario