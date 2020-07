Por actos de violencia, Tribunal Electoral anula elección en San Antonio de la Cal

-Determinaron que fue lo correcto, debido a que afectaron los principios legales de usos y costumbres.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Las elecciones ordinarias para Presidente Municipal de la demarcación de San Antonio de la Cal, fue anulada por la Sala Regional de Xalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Este organismo público, determinó que por incursiones de violencia fue suspendida la asamblea general, sin que hasta el momento exista la certeza de la continuidad a la elección; candidatos de las planillas rosa y naranja fueron excluidos, motivo por el cual se viola su derecho a ser elegidos y votados así como el derecho de votar de los habitantes, por el partido de su elección.

Estos hechos han causado graves complicaciones por la violación de los principios legales, que en este caso se rigen mediante usos y costumbres, por ello determinaron invalidar la elección y salvaguardar los derechos constitucionales de las y los ciudadanos, y de los representantes políticos.

Finalmente el pasado martes 14 de julio, se concentraron habitantes en la explanada municipal de San Antonio de la Cal y mediante repiques de campanas, se llamó a la población para dar a conocer la resolución de la Sala de Xalapa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario