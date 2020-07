Hasta en un 1000%, aumentó demanda de tanques de oxigeno en Tuxtepec: Distribuidor

-Los cuatro distribuidores en Tuxtepec no se dan abasto ante esta demanda

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde hace dos meses a la fecha en el municipio de Tuxtepec, se disparó la venta, renta y llenado de tanques de oxigeno, esto debido a que los casos de covid siguen incrementando en la región, provocando que los cuatro distribuidores no se den abasto ante la gran demanda que se tiene.

Y es que en los últimos días en redes sociales, los ciudadanos han solicitado el apoyo para poder rentar, comprar o conseguir un tanque de oxigeno, lo que se ve reflejado en que los cuatro distribuidores no se den abasto en surtirle a los que lo necesitan, y lo que ha provocado que en estos establecimientos haya enormes filas de ciudadanos esperando un tanque.

Uno de los 4 proveedores en Tuxtepec Amalio Rodríguez señaló que cuentan con 15 tanques rentados, además de 10 tanques que rellenan diariamente, cuando anteriormente rellenaban 2 o 3 por mes.

El costo que tienen por rellenar un tanque de 686 litros es de 450 pesos; en cuanto a la renta se dan en comodato y se pide 4 mil pesos por tanque, más la carga que es de mil pesos lo que suma 5 mil pesos.

El comerciante que lleva 35 años en surtir tanque de oxigeno, aseguró que es la primera vez que se vive esta situación en el municipio, y debido a la demanda en ocasiones le ha costado conseguir con un distribuidores y tiene que buscar otros proveedores que se los dan más caros, por lo tanto tienen que aumentarle hasta un 15% el costo.

Anteriormente llenaban 1 o 2 tanques al mes, “ahorita todo mundo quiere, todo mundo quiere, todo mundo necesita, lamentablemente no tenemos capacidad para este tipo de servicio que la gente pide”, agregó.

Aconsejó a los ciudadanos a permanecer en sus hogares y cuidarse para evitar contagiarse de covid, ya que ha provocado que muchas defunciones.

Cabe hacer mención que así como incrementó la venta de tanques de oxigeno, también se ha visto el aumento en los precios de productos como cubrebocas, termómetros y los oximetros, y también incrementó el costo de algunos medicamentos que ayudan a combatir el covid.

