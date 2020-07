Gobierno de Loma Bonita se compromete a apoyar a mujeres restauranteras de “la bascula”

-Esto luego de un diálogo que tuvieron con las autoridades municipales, después de una pequeña manifestación en el palacio municipal.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Loma Bonita Raymundo Rivera, se comprometió a apoyar a un grupo de mujeres que trabaja en los restaurantes de la zona conocida como “la báscula”, esta información fue dada a conocer por trabajadores del ayuntamiento, luego de una llamada telefónica que recibieron del edil.

A este grupo de mujeres se les pidió hacer una lista para que en los próximos días reciban el apoyo por parte del gobierno municipal, y es que los comercios que se ubican en “la báscula”, fueron cerrados por el acuerdo de cabildo, el cual establece el cierre de las actividades no esenciales.

Y es que este grupo de mujeres llegó la mañana de este miércoles para entablar un diálogo con el ayuntamiento y solicitar el apoyo de las autoridades, pues ante el cierre de sus negocios, se han quedado sin percibir ingresos, lo cual es preocupante, pues muchas de esta mujeres van al día con sus ingresos y algunas son madres solteras.

Las autoridades municipales, dijeron que el Presidente Municipal ha estado apoyando a diversos sectores, principalmente al comercial y agricultor, pues son de los más afectados por la pandemia en este municipio de la cuenca del papaloapan, asimismo indicaron que el objetivo del cierre de comercios no esenciales, es para disminuir los contagios y muertes por Covid.

Agregaron que desde que se emitió el acuerdo el pasado cinco de julio, alrededor del noventa y cinco por ciento de los comercios de Loma Bonita ha cerrado sus cortinas, sin embargo hay algunos que por necesidad deben abrir, a estos comercios por el momento no se les ha dado ningún tipo de sanción.

En lo que se refiere a la sucursal de Elektra, se llegó a acuerdos con el personal del departamento jurídico de la empresa, lo cual ha permitido que este establecimiento continúe cerrado, por ello se hizo un llamado a la población para respetar las medidas dictadas por el ayuntamiento.

