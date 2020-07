En Oaxaca y Veracruz, da resultados positivos Estrategia Biestatal de Coordinación en Materia de Seguridad

-A 5 meses de su implementación, se ha logrado disminuir de manera importante la incidencia de los delitos de alto impacto en la zona limítrofe entre ambos estados

-El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, refrendó su compromiso para seguir sumando fuerza y voluntades con el Gobierno de Oaxaca en beneficio de las familias de ambas entidades

-El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, anunció que se acordó ampliar el operativo de la región de Tuxtepec a Coatzacoalcos, Veracruz, y a la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec

El Lencero, Emiliano Zapata, Veracruz, 15 de julio de 2020.- La estrategia Biestatal de Coordinación en Materia de Seguridad creada de manera conjunta por los Gobiernos de Oaxaca y Veracruz ha logrado importantes avances en la construcción de la paz en la región colindante de ambas entidades.

Ejemplo de lo anterior es que, en la porción oaxaqueña del polígono en donde se implementa la estrategia se registró una disminución del 30.2% en la incidencia de delitos de alto impacto en comparación con los cinco meses anteriores al inicio de esta cooperación; mientras que en la parte que corresponde al estado de Veracruz la disminución fue del 25%.

Con el propósito de revisar los retos pendientes y resultados de esta estrategia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y su homólogo veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, se reunieron con sus gabinetes de seguridad, los titulares de las Fiscalías Generales de ambos estados, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República en la comunidad del Lencero, Xalapa, Veracruz, en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería.

En su oportunidad, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, refrendó el compromiso para seguir trabajando y sumando fuerza y voluntades con el Gobierno de Oaxaca en beneficio de las familias de ambas entidades. “Nos unen varios proyectos, no solamente la cultura de nuestros pueblos y la hermandad. Hemos logrado una coordinación para una región limítrofe que hoy se extiende desde Salina Cruz, hasta Coatzacoalcos, y vamos a continuar en este camino”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, anunció que durante esta reunión se acordó ampliar el operativo de la región de Tuxtepec a Coatzacoalcos, Veracruz, y al Istmo de Tehuantepec. “Queremos reiterarles nuestro compromiso de seguir construyendo las condiciones de paz para nuestras familias”, afirmó.

A cinco meses de la firma del convenio signado entre ambas entidades federativas para construir acciones conjuntas a favor de la seguridad de sus regiones colindantes, además de la disminución en la incidencia delictiva de alto impacto, en Oaxaca se ha conseguido la detención de 161 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de 52 armas, 86 cargadores y mil 327 municiones.

Asimismo, en Veracruz han sido aseguradas 66 armas largas y 65 cortas, 214 cargadores, una granada de fragmentación y 2 mil 811 municiones.

También, la estrategia de colaboración en materia Jurídica y de Inteligencia implementada por los equipos de investigación interestatal ha permitido a las Fiscalías Generales tanto de Oaxaca como de Veracruz importantes avances en procuración de justicia.

Por parte de Oaxaca, algunas de las acciones implementadas para alcanzar estos resultados son el fortalecimiento del estado de fuerza de las corporaciones en esa región; para lo cual se incrementó el número de elementos de 131 a 181, la totalidad de los cuales han aprobado sus evaluaciones de control y confianza (C-3).

Con el fin de crear mejores condiciones para enfrentar a la delincuencia, también se reestructuraron las comandancias de la Policía Vial Estatal y Policía Estatal, en Loma Bonita, San Pedro Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Acatlán de Pérez Figueroa, Huautla de Jiménez y San Vicente Camalote.

Cabe recordar que esta Coordinación Bilateral contempla la creación de un blindaje en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz mediante la instalación arcos y puestos de revisión con patrullajes tierra-tierra, tierra-agua en áreas lacustres de ríos y selvas.

En esta estrategia, que tiene su principal foco de implementación en el polígono estratégico que comprende los municipios oaxaqueños de Acatlán, Huautla de Jiménez, San Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, Tuxtepec, Jalapa de Díaz, Chilchotla, Arroyo Choapam y el veracruzano de Tierra Blanca, participan también elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina, el Ejército, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

“Los resultados de la estrategia biestatal demuestran que la construcción de alianzas es la vía más eficiente para crecer como sociedad y gobierno. Es la creación de estas herramientas para construir la paz y el progreso lo que nos permitirá crecer en el rumbo que todas y todos merecemos”, declaró el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al término del encuentro.

Asistieron al encuentro por parte de Veracruz, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; la Fiscal General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns; el Jefe del Estado Mayor de la VI Región Militar, General de Brigada D.E.M. Jesús Arévalo Espinoza; el Comandante de la 26 Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Federico Eduardo Solórzano Barragán; el comandante de la Primera Región Naval, Almirante C.G D.E.M. Santiago Jorge Morgado Gómez.

El Coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Veracruz, General Brigadier D.E.M. Sergio Armando Moreno González; el delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, Gonzalo Medina Palacios; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia del Estado de Veracruz, Víctor Hugo Delgado Espino; el secretario técnico de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en el Estado de Veracruz, Ramón Antonio Ramos Niembro.

Por Oaxaca asistieron el comandante de la VIII Región Militar, General de División D.E.M. Juan Arturo Cordero Gómez; el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Ernesto Salcedo Rosales; el comandante de la 28 Zona Militar, General de Brigada D.E.M. Esaú Rodríguez Cuellar.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Oaxaca, General Brigadier D.E.M. Rosalino Barrios Barrios; el representante de la 12 Zona Naval de Salina Cruz; Capitán de Fragata Omar Cabrera Cobos; el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Oaxaca, Jaime Porfirio García Belio y el jefe de la Estación del Centro Nacional de Inteligencia en el Estado de Oaxaca, Jaime Ramos Neri.

