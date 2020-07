En lo que va de Julio, reportan 3 jóvenes desaparecidas en la Cuenca

-En dos casos los familiares ya reportaron la desaparición en la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En lo que va de este mes de Julio, en redes sociales han reportado la desaparición de 3 jóvenes en la región de la cuenca del Papaloapan, principalmente en Tuxtepec, sumándose a las mujeres que han sido reportadas con anterioridad, y que hasta el momento se desconoce de su paradero



Entre las jóvenes que han desaparecida en este mes de julio están Ofelia Valor Narciso de 34 años de edad originaria de Ojitlán. En la ficha técnica por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas (DNOL), Ofelia fue vista por última vez en la colonia Santa Clara, el 9 de julio cuando se dirigía a su trabajo vestía una camisa blanca con el logo de Farmacias Similares, lugar donde trabajaba.



Otra joven que fue reportada como desaparecida es Rosa Miguel Ramírez, originaria de Ojitlán y fue vista por última vez el pasado lunes 6 de julio, y a más de 8 días siguen sin localizarla.



Así mismo el colectivo Tuxfem está reportando la desaparición de Xochitl Martínez Bravo, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en Cosolapa Caracol, perteneciente a San Miguel Soyaltepec, el pasado 10 de julio.



Estas 3 jóvenes desaparecidas en la región se suma a las mujeres que ya han sido reportadas como desaparecidas en Tuxtepec, algunas de éstas son Fátima Palacios quien fue vista por última vez el 2 de marzo, Casandra Ramírez Salomón desapareció el 6 de mayo e Itzel González fue vista por última vez el 14 de abril, a quienes siguen buscando en fosas encontradas en inmediaciones de la comunidad de Zacate Colorado

