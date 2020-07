Demanda Congreso al Gobernador atender crisis sanitaria en Oaxaca

-Pide realizar los cambios necesarios de estrategias y acciones implementadas para proteger a la población.

San Raymundo Jalpan, Oax. 15 de julio de 2020.- Diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura Local, aprobaron emitir un exhorto al Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, para atender de manera urgente la crisis sanitaria en la entidad provocado por la COVID-19.

La representación popular demandó al Ejecutivo Estatal, que de manera urgente, en coordinación con las autoridades federales y municipales, realice los cambios necesarios a las estrategias y acciones implementadas, para aplicar las medidas sanitarias pertinentes para proteger a la población oaxaqueña.

El punto de acuerdo pone especial énfasis en los recientes casos de contagios en el Hospital General Dr. Macedonio Benítez Fuentes en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, en donde se detectaron 172 trabajadores contagiados, escenario que revela el incremento exponencial en el avance de la COVID-19.

Al exponer el exhorto la congresista, Gloria Sánchez López, sostuvo que en la región del Istmo de Tehuantepec, se registra un incremento exponencial de contagios y fallecimientos relacionados a COVID-19.

Al día 30 de junio la región presentaba 370 contagios y 64 fallecimientos; sin embargo, al 10 de julio se registró un aumento a 645 contagios y 90 muertes. Es decir, un incremento del 74 por ciento en el número de contagios, y un incremento del 41 por ciento en el número de defunciones.

Esta situación empeora por las carencias que registran las instituciones del sector salud, principalmente en materia de insumos de protección para el personal de salud, ya que derivado de estas carencias, así como la falta de protocolos de atención, se han generado múltiples casos de contagios en diversos hospitales.

Lo anterior, revela un escenario muy grave que requiere atención urgente, ya que podría convertirse en una verdadera tragedia humana.

Además, el acto legislativo respaldó el trabajo del personal del sector salud por su labor heroica frente a la pandemia, incluso ante la falta de equipamiento adecuado. En el Estado de Oaxaca se registra al día de hoy 7 mil 800 personas contagiadas, de las cuales 745 han fallecido a causa de la enfermedad.

