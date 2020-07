Congreso aprueba iniciativa para reducir gastos, a comunicación social del gobierno del estado



-Además le piden a Murat que el recurso se utilice bajo los principios de austeridad, transparencia y se privilegie a medios locales.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Congreso del estado de Oaxaca, aprobó con 29 votos a favor una iniciativa para que se disminuyan los recursos presupuestales asignados a la vocería del gobierno del estado, debido a que se está invirtiendo más en medios nacionales que en empresas locales.

Y es que el gobernador del estado ha dado entrevistas a medios nacionales sobre la situación que prevalece en la entidad, tanto por los temas de la pandemia, como las acciones emprendidas para atender a los damnificados por el sismo del pasado 23 de junio, relegando a los medios de comunicación de la entidad.

Uno de los argumentos para aprobar esta iniciativa, es para que el gobierno de Alejandro Murat privilegie a medios informativos oaxaqueños y así de esta manera ayudar a la reactivación económica.

Asimismo se le pide al poder ejecutivo que los recursos se ejecuten bajo los principios de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y es que desde el inicio de su gobierno, Murat Hinojosa ha ponderado su presencia en los medios nacionales que en los locales.

