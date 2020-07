Vendedores ambulantes, se disputan espacios en las calles de Oaxaca

-Después de un diálogo con autoridades municipales, retiraron uno de los puestos en riña

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Vendedores ambulantes que se ubican en la calle Bustamante en el centro de la ciudad de Oaxaca, señalan que representantes de la organización 14 de junio llegaron a intimidar a un grupo de vendedoras reclamando dos puestos, argumentando que dichos espacios les pertenecen .

Mientras la señora Octavia Luis Amador, una de las que pretenden desalojar precisó que se ha deslindado de la organización 14 de junio por ser violentos, en ese sentido refirió que ha sufrido amenazas para que entregue esos espacios. En tanto se ha adherido a la organización SIGLO XXI, para evitar la despojen de su espacio que aseguró lleva 11 años trabajando.

Por estos hechos integrantes de la organización 14 de junio bloquearon momentáneamente la calle de Bustamante, la policía municipal del municipio de Oaxaca de Juárez solo mantuvo presencia sin intervenir.

Pasado los minutos, inspectores del municipio lograron entablar diálogo, entre los ambulantes y decidieron retirar un puesto que es el que se disputan, mientras ambos bandos se retiraron, es al municipio quien debe determinar a qué organización le corresponde ese espacio.

A decir de los mismos vendedores ambulantes, la cuota por vendedor es de 80 pesos semanales, si se retrasan en el pago los líderes les cobran el doble.

