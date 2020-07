Ven bien lomabonitenses multa de 300 a quien no use cubrebocas

-Aseguran que esta es la única forma en la que pueden obedecer estas medidas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Las autoridades municipales de Loma Bonita siguen con las recomendaciones para que ya no haya más casos de covid y defunciones, siendo este martes que implementaron una medida más y fue la de una multa con 300 pesos para quienes no usen el cubrebocas, ya que es obligatorio.



Este municipio de Loma Bonita es el único de la Cuenca del Papaloapan que ha impuesto una multa a quien no traiga su cubrebocas, ya que a pesar de ser obligatorio, no todos siguen estas medidas.



En un sondeo realizado por el centro de Loma Bonita muchos de los ciudadanos dijeron ver bien esta multa de 300 pesos, ya que esto los obliga a continuar con estas medidas, mismas que están ayudando a que los casos de covid no incrementen, ya que en lo que va de este mes de julio se han reportado alrededor de 40 defunciones sospechosas de covid.



Sin embargo así como hay gente que sí ve bien estas medidas, hay quienes señalan las ven innecesarias.



Y es que en los últimos días las autoridades municipales han implementado varias medidas, algunas son la sanitización de espacios públicos, así como el cierre del comercio no indispensable, el cierre del mercado Vicente Guerrero, así como la clausura de una tienda nacional por no acatar las medidas.

