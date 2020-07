Reportan a otra mujer desaparecida en Tuxtepec

-Desde el 5 de julio desconocen de su paradero

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Desde el pasado 9 de julio en redes sociales reportaron la desaparición de Ofelia Valor Narciso de 34 años de edad.

En la ficha técnica por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas y no localizadas, Ofelia fue vista por última vez en la colonia Santa Clara, cuando se dirigía a su trabajo vestía una camisa blanca con el logo de Farmacias Similares, lugar donde trabajaba.

Así mismo se informa que Ofelia Valor es de complexión robusta, estatura aproximada de 1.60 metros, tez morena clara, cara redonda, así mismo proporcionan un teléfono para dar informes en caso de verla.

La joven originaria de Ojitlán, se suma a las mujeres que ya han sido reportadas como desaparecidas en Tuxtepec, algunas de éstas son Fátima, Casandra, e Itzel, a quienes siguen buscando en fosas encontradas en inmediaciones de la comunidad de Zacate Colorado

